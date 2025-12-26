'Kızılcık Şerbeti'ne itiraflar damgasını vuracak
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam 119'uncu bölümüyle ekranlara gelecek. Bade'den sonra Başak'tan gelen itiraflar geceye damgasını vuracak
SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
‘Kızılcık Şerbeti’nin 119'uncu bölümünde; Başak, eski erkek arkadaşının karşısına çıkmasını önce çok önemsemese de birkaç kere daha aynı durumda kalınca biraz gerilir. Abdullah, Asil’in geçmişini araştırınca büyük bir sürprizle karşılaşır. Bunu önce Fatih’le paylaşır sonra Asude’ye bilip bilmediğini sorar. Salkım evdeki herkesin hayatına burnunu sokmaya yavaştan başlamıştır.
Özellikle Başak, bu konudan çok rahatsız olur. Kıvılcım çok istemese de herkesten gördüğü baskı sonunda oğluna sünnet düğünü yapılmasını kabul etmiştir. Salkım ve Bade düğünün organizasyon işleriyle ilgilenir.
Nilay, Abdullah’tan izin alarak annesiyle birlikte hediyelik dükkân açmak için harekete geçer. Çimen ve Emir’in ilişkisi Salkım yüzünden yine bozulmuştur. Birbirlerine âşık olmalarının yetmeyeceğini artık anlamışlardır.
Ömer ve Kıvılcım’ın oğullarının sünnet düğünü herkesi bir araya getirir. Ancak önce Bade’den sonra Başak’tan gelen itiraflar, geceye damgasını vuracak.
Kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Doğukan Güngör (Fatih), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Bahtiyar Memili (Zülkar), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Begüm Tosun (Arzu), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Macit Koper (Hikmet), Neslihan Yeldan (Sevtap), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.
'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam, saat 20.00’de SHOW TV’de!