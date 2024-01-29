Doğa’nın “Ben Fatih’i çok seviyorum…” itirafının dikkat çektiği tanıtımda Doğa ve Fatih anlaşmalı olarak boşanmak için masaya oturuyor. Umut’un tutuklanması heyecanı yükseltirken, Abdullah ve Alev’in karşı karşıya geldiği görülüyor. Nilay’ın Mustafa’ya test yaptıracağını ve ardından ondan boşanacağını söylemesi tanıtıma damga vururken, “Nilay’ın çocuğu kimden?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor. Ömer ve Görkem arasındaki yakınlık giderek artarken; bir kadının Ertuğrul hakkındaki iddiası Kıvılcım’ı şoke ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 48. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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Şirkette düzenlediği yönetim kurulu toplantısıyla yeni başkan seçilen Ömer, yaşadığı vicdan azabıyla otele gittiğinde Abdullah'ı yerde baygın buldu. Kalp krizi geçiren Abdullah, ameliyatın ardından gözlerini açtığında tüm ailesini karşısında buldu. Abdullah, taburcu olduğunda iyileşme süreci için Pembe'nin isteğiyle eve döndü. Doğa'dan, Abdullah'ın haberini alan Alev ilk uçakla İstanbul'a geldi. Abdullah'ın evine döndüğünü öğrenen Alev ona ulaşmaya çalıştığında telefonu açan Pembe oldu. Pembe'nin hakaretine uğrayan Alev, Doğa'dan yardım isteyerek Abdullah'la konuşabildi. Alev'le Abdullah'ı telefonda konuşturan Doğa, Pembe'ye yakalandı. Bu olay Doğa ve Fatih arasında büyük bir tartışma yaşanmasına neden oldu. Fatih, Doğa'ya anlaşmalı boşanmayı ve Cemre'nin velayetini vereceğini söyledi. Beklenmeyen bu gelişme ekran başındaki izleyenleri şoke etti. Alev'e de olanları anlatan Doğa bir karar aşamasına geldi. Ertuğrul'un, Kıvılcım için kurduğu "Bir Kıvılcım Sen ol" derneğinin açılış gecesine Ömer ve Görkem de katıldı. Görkem’le yakınlaşmaya başlayan Ömer'in değişimi Kıvılcım’ın dikkatini çekti. Bölümde kız çocuklarının eğitimleri için mücadele veren Kıvılcım, bir genç kızın da okuması için bir anneye daha yardım eli uzattı. Final sahnesinde ise nefesler tutuldu. Nilay'ın Zülkar'la konuşmasına şahit olan Mustafa aldatıldığına emin oldu ve boşanmaya karar verdi. Boşanma celbi eve geldiğinde zarfı açan Nilay şoke oldu. Boşanmak istediğini söyleyen Mustafa'nın yaptığı ağır konuşmanın ardından gözü yaşlı Nilay'ın “Çocuk senden değil!” itirafı geceye bomba gibi düştü.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 49'uncu bölüm 2'nci tanıtımı;

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de...