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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nden çarpıcı tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 00:02 Güncelleme: 21.03.2024 - 00:02
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        'Kızılcık Şerbeti'nden çarpıcı tanıtım
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        Dizinin ekrana gelen ikinci tanıtımında, boşanmak istemeyen Pembe Abdullah’tan çözüm bulmasını istiyor. Umut’la şehir dışına yerleşmeye karar veren Nursema’nın istifasını, Rüzgar kabul etmezken diğer yandan Umut’un “Eski hayatıma geri dönüyorum” sözleri dikkat çekiyor.

        ALEV İLE PEMBE ARASINDA GERİLİM YÜKSELİYOR!

        Fatih ve Görkem’in evliliği ailelerin bir araya gelmesiyle hız kazanırken Ömer’e gelen sürpriz paket merak uyandırıyor. Doğa ve Kıvılcım , Fatih’in söz haberini alırken, Alev ve Pembe arasındaki gerilim yükseliyor. Alev’in; Abdullah’tan, Pembe’den boşanmasını istediği sahnenin ardından Pembe’nin “Ben pes etmem, ettiririm” sözleri yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

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        KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 56. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Alev’in bavulunu alarak Abdullah’ın evine gelmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, en sakin kalan kişi Pembe olacaktır. Onun bu eve kendisini huzursuz etmek için geldiğinin farkındadır ve Alev’i canından bezdirmeye ant içer. Bütün bu kaotik ortama dayanamayan Abdullah ise evi terk ederek Ömer’in yanına yerleşir. Kıvılcım’a linç kampanyası başlatan iş adamını önce uyaran Ömer, adamın laftan anlamaması sonucunda ona hayatının dersini verecektir. Fatih ve Görkem’in ilişkisi çok mutlu bir şekilde devam ederken aileler de bu durumdan hoşnuttur. Aile geçmişini sorgularken evlatlık verildiğine inanan Nilay konuyu çözmek için Doğa’dan yardım ister. Nursema ve Umut, evliliklerini kurtarmak için herkesten uzaklaşmaya karar verirler. Alev ve Pembe’nin aynı evde yaşaması kısa bir sürede felaketle sonuçlanacaktır.

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        İşte Kızılcık Şerbeti’nin 56'ncı bölüm 2'nci tanıtımı;

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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