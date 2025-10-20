Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 21:31 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci tanıtım yayınlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 110. Bölüm 2.Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda, Doğa'nın geçirdiği trafik kazasının ardından Fatih'in ona yaptığı uyarı dikkat çekiyor.

        REKLAM

        Çiftin evliliğindeki sıkıntılar iki aileyi bir araya getirirken, Kıvılcım ve Abdullah'ın aile toplantısında yaşadığı fikir ayrılığı gerginliğe yol açıyor.

        Asil, şirketi ele geçirmek uğruna Işıl'a kurduğu oyunu büyütürken, Asude ve Firaz arasındaki gerginlik Nursema'nın şüphesini çekiyor.

        Tanıtıma damga vuran sahne ise Ömer'in gözaltına alınması oluyor.

        Ömer'i şikayet eden kişinin Kıvılcım olup olmadığı ise yeni bölüme dair merakı iyice artırıyor.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #show tv
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Amerika’ya ihraç edilecek
        Amerika’ya ihraç edilecek
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!