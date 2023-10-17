SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni tanıtımı yine heyecan yarattı. Abdullah’ın “Bu adam benim kızımı camdan attı!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda Ertuğrul’un İbrahim’in babasını tehdit etmesi dikkat çekiyor.

Nursema’nın Taşhanlar’ın evinde onlara meydan okuması heyecanı artırırken; Fatih, Kıvılcım’dan ikinci bir şans istiyor. Ömer’in hastalığı ise Kıvılcım ile olan mutluluğuna gölge düşürmeye devam ediyor. Hastalığının belirtileri yüzünden zor anlar yaşayan Ömer’in durumunun ne olacağı merakla bekleniyor.

REKLAM

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 34'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Fatih bebeği için eve geri dönen Doğa’ya kendisini affettirmek için uğraşsa da başarılı olamadı. Pişmanlık yaşamaya başlayan Fatih’i yaptığı büyük hatalar üzerine uyaran kişi Abdullah oldu. Amcasının karşısına bir kez daha çıkan Fatih’in özrünü Ömer bu kez kabul etti. Kıvılcım, okuldaki görevinden istifa etmek zorunda kalırken hastalığının belirtilerini yaşamaya başlayan Ömer, aldığı kararla evini boşaltarak Kıvılcım’ın yanına taşındı. Hayatının son günlerini yaşadığını düşünen Ömer’in, Kıvılcım’ın evine yerleşmesi Kıvılcım’ı çok mutlu etti. Umut, Nursema’nın da isteğiyle Ünallar’ın şirketinde yeni işine başladı. Alev’in oyununu kabul eden Rüzgar; Umut’un yeni işini kutlama yemeğinde Ünallarla tanıştı. Bölümün final sahnesinde ise Abdullah ailesiyle birlikte Ertuğrul’un yemek davetine katıldı. İbrahim’le evlenmek üzere olan Mihri’nin, Taşhanlar’ı da davet ettiği gecede iki ailenin karşılaşması bölüme damga vurdu.