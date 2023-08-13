Başrollerinde Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, geçtiğimiz Haziran ayında 29. yeni bölümüyle 1. sezon finalini yapmıştı. Sevilen dizi hakkında araştırılan: "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Dizinin son bölümünde Doğa, büyük bir aile yemeği düzenleyerek Fatih'ten kendisini aldattığı için boşanacağını açıklamıştı. Bunun üzerine evde kaos çıkarken Alev ve Pembe birbirine girmişti. Kıvılcım ve Ömer doğumu başlayan Doğa'nın yanına giderken kaza geçirmişti. O anlarda "Bir ölü bir yaralı var" denmesiyle gündeme Kıvılcım'ın ya da Ömer'in diziden çıkacağı konusu gelmişti.