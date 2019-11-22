DHA'nın haberine göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen'in dün tabancayla vurularak öldürülmelerinin ayrıntıları ortaya çıktı.

İKİNCİ EVLİLİĞİ KÂBUSA DÖNDÜ

İddiaya göre, Mustafa Tezdönen, 2 yıl önce ikinci evliliğini Mehtap Tezdönen ile yaptı. Ancak eşine şiddet uyguladı. Mehtap Tezdönen de yaşadığı şiddete dayanamayarak, ailesinin evine dönüp, boşanma davası açtı. Yine iddiaya göre Mustafa Tezdönen, eşini, eve dönmesi için tehdit etmeye başladı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Mehtap Tezdönen, dün anneannesi Perihan Y. ve dedesi İbrahim Y. ile birlikte bir nişan törenine katıldı. Araçla evlerine döndükleri sırada ise yolları, Mustafa Tezdönen ve kardeşi Emin Tezdönen tarafından kesildi. Mustafa Tezdönen, eşini zorla araçtan çıkarmak istedi.

EŞİNE SOPAYLA VURULUNCA TABANCAYI ÇEKTİ

Anneanne ve dede engel olmaya çalıştı. Mustafa Tezdönen anneanneye sopayla saldırdı. Bunun üzerine dede İbrahim Y. aracındaki tabancayı alıp, Tezdönen kardeşlere ateş etti. Kardeşler olay yerinde hayatlarını kaybederken, dede İbrahim Y. kaçtı. Yaralanan anneanne Perihan Y. ise ihbarla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tezdönen kardeşler, toprağa verilirken, kaçan dede her yerde aranıyor.