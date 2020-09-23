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Kızını döven babaya dayak attılar

Trabzon'da kızını saçlarından çekerek eve götürmek isteyen baba, iki genç tarafından dövüldü. Baba, dayak yediği iki kişiden şikâyetçi oldu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da psikolojik sorunları olduğu ve sık sık evden kaçtığı öne sürülen 35 yaşındaki T.A.'yı aramaya çıkan Ş.A. adlı baba, kızını Yenimahalle sahilinde buldu. Kolundan ve saçından kendisini tutarak eve götürmek isteyen babasına direnen T.A. çığlık attı. Bunu üzerine A.A. ve A.M. adlı iki kişi olay yerine koştu. İki genç, "Kızı bırak" diyerek baba Ş.A.'yı darp etti. Baba olay yerinden geçen polislerden yardım istedi.

'ÇIĞLIKLARI DUYUNCA, YARDIM ETMEK İSTEDİK'

Olaya müdahale ede polis, iki kişiyi biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan iki kişi, "Dayak yiyen bir kadın olduğu için duyarsız kalmak istemedik. Biz şiddet uygulayan adamın elinden kızı aldık. Başka bir amacımız yoktu" dediler. Baba Ş.A. ise kalp hastası olduğunu söylemesine rağmen iki kişinin kendisini dövdüğünü ileri sürerek, şikâyetçi oldu.

Hemşire olduğu öğrenilen T.A. önce babasından şikâyetçi oldu, ardından şikâyetinden vazgeçti. Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili olarak hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından soruşturma başlatıldı.