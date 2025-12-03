Kızının arkadaşını vuran baba: Silah kazara patladı

Kayseri'de kızı T.A.'nın (16) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü (16) tabanca ile vurarak öldüren Şükrü A. (36) farklı suçlardan toplam 29 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 1 Temmuz akşamı Talas ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile otomobille gezen kuaför Osman Can Gündüz, bu sırada kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.'yı görüp yanına gitti. Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A., onu kovaladı. Gündüz, A.U. yönetimindeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı. Şükrü A., içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip edip, çarparak durdurdu. Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü tabancayla vurup, kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı.

Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı. Yaralanan Gündüz, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 17 gün sonra hayatını kaybetti. Olaydan 46 gün sonra Adana'da yakalanan Şükrü A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Şükrü A. hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında; tutuklu sanık Şükrü A. ile ölen Gündüz'ün şikayetçi annesi E.B. ve olay sırasında yanında olan arkadaşı A.K.T. hazır bulundu.

'SİLAH KAZARA PATLADI'

Önceki ifadelerini tekrar eden sanık Şükrü A., "Selektör yaptım. Kornaya bastım. El işareti yaparak kenara çekerek durmasını istedim. Ani şekilde sağa dönünce çarpıştık. Araçtan iki kişi inip, bana doğru geldi. Ben de tedbiren silahımla indim. 'Osman Can sen misin?' diyerek ikisine de sordum. Tehdit ya da hakaret etmedim. 'Kızıma nasıl kıydın' dedim. Ağır hakaretler etti. Bu sırada kızım da 'baba' diye bağırdı. O sıra silah kazara patladı. Pişmanım. Evladım gibi sevdiğim kardeşimi kaybetmiş biri olarak evlat acısının ne demek olduğunu bilirim" diye konuştu.

'SİLAHI BANA DOĞRULTTU'

Şikayetçi olduğunu söyleyen ve olay sırasında ölen Osman Can Gündüz'ün yanında olan arkadaşı A.K.T. ise "Osman Can yanımıza gelerek, 'beni vuracaklar basın, basın' dedi. Beyaz bir araba selektör yapmaya başladı. Sonra bizim aracımıza çarparak bizi durdurdu. Arabadan ilk ben indim. 'Osman Can sen misin' diyerek silahı bana doğrulttu" dedi.