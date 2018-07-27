Biri NBA’de oynayan Furkan Korkmaz diğeri Fenerbahçe’de oynayan Ahmet Düverioğlu.

Önceki gün Alaçatı Esnaf’ta gördüm. Eğleniyorlardı. Meğer bu hafta Alaçatı’nın altını üstüne getirmişler.

Meğer hafta sonu da Esnaf’ın tuvaletinde kızlar ablukaya almış.

Epey bir sıkıştırmış bırakmamışlar.

Telefonlarını alana kadar da rahat vermemişler basketbolcuları.

Tabii basketbolcuların pek bir hoşuna gitmiş bu durum. Mutsuz değillermiş. Anladığım kadarıyla. Çünkü o sıkıştırma olayından sonra her gün soluğu aynı mekanda aldılar. Ya da ben denk geldim.

Ahmet Düverioğlu

Boyları da uzun. Mekanda hemen dikkat çektiler.

Eller havaya daha dünyaya gelmedikleri yıllardaki 90’ların müzikleri ile bir coştular bir coştular sizlere anlatamam.

Varsın coşsunlar, varsın oynasınlar milli gururlarımız. Bizi temsil ediyorlar.

Furkan Korkmaz

En iyi şekilde. Tatilde de eğlenecekler tabii. Ama hiç kendilerini bozmadılar. Hiç dağıtmadılar. Onu da alt yazı geçeyim şuracığa.

Neyse konumuza dönelim.

Kızlar diyorduk. Evet kızlar, erkeklerden daha istekli ve kararlı olabiliyor “Siz Uyurken” taciz konusunda.

Bu gözler inanın çok şey gördü.

Hele ki son yıllarda kadınlar daha cesur bu konuda. Ama erkekler daha çirkinleşmiyorlar.

Çirkinleşenler yok değil mi var tabii. Ama erkeklerin çirkinleşmesi daha tehlikeli olabiliyor.

Onlardan kaçın tabii.

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