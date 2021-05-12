Kızlarına arkadaşlık teklif edince işkence ettiler! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, önceki gün meydana geldi. Irak uyruklu Shakir M.J.S. gece saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´ne darbedilmiş halde getirildi.

DHA'nın haberine göre, hastanede görevli polisin durumdan şüphelenmesi üzerine çağırılan tercüman aracılığıyla Shakir M.J.S.'nin ifadesi alındı. Shakir M.J.S., 6 kişinin kendisine hem cinsel hem de fiziki olarak işkence ettiğini anlattı.

Shakir M.J.S.'nin ifadesinden yola çıkan polis K.R., H.R., M.R., R.M., C.R. ve M.B.´yi yakaladı. 6 kişi ifadelerinde, Shakir M.J.S.'nin kızlarına arkadaşlık teklif ettiğini, bu nedenle şişeyle işkence ettiklerini ve darbettiklerini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Shakir M.J.S.´nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.