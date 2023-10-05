KKM'de düşüş azalarak sürüyor Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 29 Eylül haftasında 1 milyar 254 milyon lira düştü. Böylece atılan adımlara rağmen KKM hesaplarındaki düşüş hızı yavaşlamaya devam etti

Kur korumalı mevduatta (KKM) Merkez Bankası'nın attığı adımlar sonrası düşüş sürse de düşüş hızında kayda değer bir gerileme yaşandı.

BDDK 29 Eylül haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 303 milyar 175 milyon lira oldu.

29 Eylül haftasında KKM hesaplarında 1 milyar 254 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM hesaplarında ilk kez 6 hafta üst üste düşüş kaydedildi.

Tarih KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 29.09.2023 3.303.175 -1.254 22.09.2023 3.304.429 -2.131 15.09.2023 3.306.560 -26.046 8.09.2023 3.332.606 -15.719 1.09.2023 3.348.325 -20.327 25.08.2023 3.368.652 -39.296 18.08.2023 3.407.948 50.240 11.08.2023 3.357.708 75.337 4.08.2023 3.282.371 149.903 28.07.2023 3.132.468 58.563 21.07.2023 3.073.905 111.630 14.07.2023 2.962.275 115.600 7.07.2023 2.846.675 107.281 27.06.2023 2.739.394 19.786 23.06.2023 2.719.608 91.296 16.06.2023 2.628.312 52.309 9.06.2023 2.576.003 42.396 2.06.2023 2.533.607 34.880 26.05.2023 2.498.727 100.558 18.05.2023 2.398.169 51.414 12.05.2023 2.346.755 143.631 5.05.2023 2.203.124 85.534 28.04.2023 2.117.590 137.798 20.04.2023 1.979.792 89.208 14.04.2023 1.890.584 113.754 7.04.2023 1.776.830 75.767 31.03.2023 1.701.063 28.230 24.03.2023 1.672.833 33.072 17.03.2023 1.639.761 36.344 10.03.2023 1.603.417 26.227 3.03.2023 1.577.190 25.365 24.02.2023 1.551.825 51.973 17.02.2023 1.499.852 16.434 10.02.2023 1.483.418 27.682 3.02.2023 1.455.736 48.892 27.01.2023 1.406.844 21.199 20.01.2023 1.385.645 12.231 13.01.2023 1.373.414 3.405 6.01.2023 1.370.009 -45.293

22 Eylül haftasında KKM hesaplarında 2 milyar 131 milyon liralık, 15 Eylül haftasında ise 26 milyar 46 milyon liralık düşüş yaşanmıştı. Önceki 3 haftada ise sırasıyla 15 milyar 719 milyon lira, 20 milyar 327 milyon lira, 39 milyar 296 milyon liralık düşüşler kaydedilmişti.

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İLK ADIM AĞUSTOS'TA ATILDI

Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.

Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

ZORUNLU KARŞILIKLAR ARTIRILDI

14 Eylül'de ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKM'de zorunlu karşılıklar yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi.

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TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

Kararla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.