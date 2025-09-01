KKTC Başbakanı Üstel'den Hulusi Akar'a teşekkür

KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, Kopenhag’da düzenlenen uluslararası konferansta Hulusi Akar’ın Kıbrıs Türk halkının davasını cesaretle savunmasına Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Başbakan Üstel, Akar’ın 1974 Barış Harekatı’nı işgal olarak değil, barışı ve güvenliği tesis eden bir adım olarak dünya kamuoyuna hatırlatmasının, Kıbrıs Türk halkının tarihi gerçeklerini ortaya koyduğunu belirtti.

Buna karşılık, ELAM mensubu ve Avrupa Parlamentosu üyesini Geadis Geadi'nin yaptığı, tarihi çarpıtan ve nefret söylemi içeren açıklamaları şiddetle kınadığını ifade eden Üstel, bu tür söylemlerin Ada’da ve Avrupa genelinde ayrımcılığa ve kutuplaşmaya hizmet ettiğini vurguladı.

Başbakan açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğü ve desteğiyle barış, huzur ve istikrar yolunda ilerlemeye devam ettiğini, tarihi çarpıtma çabalarının haklı davadan veya Doğu Akdeniz’deki meşru haklardan geri adım attıramayacağını kaydetti.