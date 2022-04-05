KKTC'de enflasyon yüzde 80'i aştı

KKTC İstatistik Kurumu’nun, mart ayı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 13.05, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27.73 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83.19 yükseldi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 27,92 ile Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 599 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kaydedildi. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 229.18 Elektrik Faturası (751+ KWH), yüzde 198.79 Elektrik Faturası (501-750 KWH) ve yüzde 173.47

Elektrik Faturası (251-500 KWH) oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 40.71 Maydanoz, yüzde 33.94 Ispanak ve yüzde 28,24 ile Biber Çarliston olarak gerçekleşti.