Klasik araçlardan bayrama özel konvoy

Kartal'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı, modifiyeli ve klasik araçlardan oluşan konvoyla kutlandı.
DHA'nın haberine göre, Kartal'dan başlayarak Kadıköy'de son bulan konvoya 100 klasik otomobil katıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından organize edilen etkinlikte 100 klasik otomobil Kartal'da bir araya geldi.
Bando ekibinin performansıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Çeşitli marka ve modellerden oluşan araçlar, Türk bayraklarıyla süslenerek konvoya hazır hale getirildi. Etkinliğe off road araçları da eşlik etti.
Klasik araçlar daha sonra konvoy halinde sahil yolundan Kadıköy'e doğru hareket etti. Konvoyun Avrupa Yakası'na geçerek İstinye'de son bulacağı öğrenildi.
"İSTANBULLULARLA BAYRAMIMIZI KUTLAYACAĞIZ"
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Hakan Arvay, "İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak ulusal bayramlarda olduğu gibi klasik otomobil kortejimizde yerimizi alacağız. Bugün 100. yıla özel 100 klasik otomobille kortej yapmayı planladık. Burada büyük bir coşku var. Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu bayram herkese güzellik ve iyilikler getirsin. Gün boyunca gezerek İstanbullularla bayramımızı kutlayacağız" dedi.
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