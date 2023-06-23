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Klasik aşure tarifi: Klasik aşure nasıl yapılır?

Geçmişten günümüze özel bir tatlı olarak yapılan aşure, pek çok kişinin favorileri arasında olmaya deva ediyor. Muharrem ayının 10. gününde yapımına başlanan bu dillere destan tatlı, sayısız insanın evinde kaynamaya başlar. Bol malzemesi ile damakları şenlendiren aşurenin bolluğu ve bereketi simgelediğine dair bir inanış vardır. Yılda sadece bir dönem yapıldığı için özel tatlılar kategorisine girer. Bu durum aşureye olan ilgiyi de daima korur.

Klasik Aşure Tarifi: Klasik Aşure Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Büyük tencerelerde yapılan ve kâselere pay edilen aşurenin komşulara ve tanıdıklara dağıtılması da âdettendir. Kısacası bir tatlıdan daha fazlasıdır aşure. Ancak aşureye özel ilgisi olanlar sadece Muharrem ayında değil, yılın her döneminde aşure yapmayı tercih ediyor. Peki ya siz? İstediğiniz her an aşure pişirip, bu müthiş tatlıyı tüketmek ister misiniz? O halde aşure yapımını kolaylaştıracak püf noktalara mutlaka göz atın. Klasik aşure malzemeleri nelerdir? Aşure nasıl yapılır? Aşure yapımında nelere dikkat edilir? Aşure tarifinden aşure süslemesine kadar bilmeniz gereken tüm bilgileri sizler için derledik. İçeriğimizin devamına göz atarak aşure tarifi hakkındaki detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

  • Kaç kişilik: Kâse boyutuna göre 6-7 kişilik
  • Hazırlama süresi: 30 dakika
  • Pişirme süresi: 2 saat
  • Kalori: 344 kcal. Kâsenin boyutuna ve malzemelerin çeşitliliğine göre alınan kalori miktarında değişiklik olabilir.

Klasik Aşure Malzemeleri

  • 2 su bardağı aşurelik buğday
  • Yarım su bardağı nohut
  • Yarım su bardağı kuru fasulye
  • 1 yemek kaşığı dolusu köftelik bulgur
  • 1 yemek kaşığı baldo pirinç
  • 2 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı kuru üzüm
  • 1 adet elma
  • 1 adet portakal
  • 10 adet kuru kayısı
  • 2 su bardağı ılık süt
  • Daha fazla aşure için malzemeleri iki katına çıkarabilirsiniz.

Üzeri İçin;

  • Ayıklanmış nar taneleri
  • Ceviz
  • Fındık
  • Badem içi
  • Toz tarçın
  • Kuru incir
  • Kuru kayısı

Aşure Nasıl Yapılır?

  • Aşurelik buğday, kuru fasulye ve nohutu ayrı tencerelerde bir taşım kaynatın ve ertesi güne kadar kaynattığınız suda bekletin. Tencerelere çok fazla su ilave etmeyin. Sadece malzemelerin üzerini biraz geçsin yeter. Bu işlem ile malzemeleriniz yeterince şişecek ve yumuşayacaktır.
  • Bir gece beklettiğiniz aşurelik buğday, kuru fasulye ve nohutu, yeterince büyük bir tencereye aktarın. Üzerini 10 santim geçecek kadar su ilave edin. Kullanacağınız su mutlaka sıcak olmalıdır. Ocağı açın ve iyice kaynayana kadar pişirin. Malzemelerin yeterince yumuşadığından emin olun.
  • Aşure yapımının bu aşamasında pişirdiğiniz malzemelerin üzerine önceden yıkayıp süzdüğünüz bulguru ve pirinci ekleyin.
  • Biraz daha kaynattıktan sonra aşure malzemeleriniz arasında olan toz şeker ve kuru üzümleri eklemeye başlayın. Akabinde önceden küçük küpler halinde kestiğiniz kayısıları ilave edin. Bu şekilde 10 dakika daha pişirme işlemine devam edin.
  • Küçük küpler halinde kestiğiniz elma ve portakalları, ardından ılık sütü aşurenize ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.
  • Aşureniz koyu kıvamlı bir çorba gibi olmalıdır. Çok sıvı ya da çok koyu olmamalıdır. İstenilen kıvamı elde etmek için suyu çeken aşureye ara ara kontrollü olarak sıcak su ilave edebilirsiniz. Bu sayede kıvamını daima kontrollü şekilde koruyabilirsiniz.
  • Pişen aşurenizi soğuması için ocaktan alın. İlk soğuğu çıktıktan sonra kâselere pay edin.
  • Aşure süsleme işlemi için dilediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Tarifte verdiğimiz; nar, fındık, ceviz ve badem içini süsleme için tercih edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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