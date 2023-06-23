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Katmer poğaça tarifi: Katmer poğaça nasıl yapılır?

Poğaça hem kahvaltıların hem de çay saatlerinin vazgeçilmez tatlarından biri. Ev hanımlarının sık sık yaptığı bu lezzet, her yaş grubu için doyurucu bir öğün yerine geçebiliyor. Eğer poğaça tariflerinize bir yenisini daha eklemek istiyorsanız harika bir önerimiz var. Ağızda dağılan, kıyır kıyır tadı ile hafızalara kazınan katmer poğaça, temel malzemelerinin dışında çok fazla malzemeye ihtiyaç duyulmadan yapılan bir lezzet. Bu nedenle evdeki malzemeler ile kolayca hazırlanabilir. Katmerli poğaça tarifinin her aşamasını özenle yaptığınızda sonuç mükemmel olacak ve tadıyla sevdiklerinizde merak uyandıran bir poğaça yapmış olmanın mutluluğunu yaşayacaksınız.

Katmer Poğaça Tarifi: Katmer Poğaça Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk
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Katmer poğaça yapımı oldukça pratiktir. Püf noktası ise hamurunda kuru maya kullanmak ve elde edilen hamuru bezelere ayırarak bezeleri teker teker açmak. Açılan her bezeye tereyağı sürülerek üst üste konur ve elde edilen hamur tekrar merdane yardımı ile açılır. Ardından isteğe bağlı olarak ya kalıp yardımı ile ya da üçgen şeklinde keserek şekillendirilip kapatılır. Bu tarif, sade katmerli poğaça olsa da dilerseniz iç harç hazırlayarak peynirli katmerli poğaça yapabilirsiniz. Diğer tüm detayları merak edenler buraya! Katmer poğaça nasıl yapılır? Katmer poğaça yapımı ve malzemeleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

  • Kaç kişilik: 6-8
  • Hazırlama süresi: 45 dk.
  • Pişirme süresi: 25 dk.
  • Kalori: 1 adet katmerli poğaça 262 kcal

Katmer Poğaça Malzemeleri

  • 4-5 su bardağı beyaz un
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 paket kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • Oda sıcaklığında beklemiş margarin ya da tereyağı

Katmer Poğaça Nasıl Yapılır?

  • Derin bir kap içine; süt, şeker, kuru maya ve sıvı yağı koyun. İyice karıştırarak malzemeleri harmanlayın. Ardından yumurtayı sarısından ayırın ve yumurta akını ilave edin. Kalan yumurta sarısını son aşamada hamurun üzerine sürmek için ayırın.
  • Sonraki adım ise un ve tuz. Un ve tuzu malzemelerin içine ekleyerek yoğurma işlemine başlayın. Unu azar azar ilave etmeyi unutmayın. Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Yaklaşık 40 dakika hamuru mayalanmaya bırakın.
  • Mayalanan hamur, hacminin iki katına kadar kabardığında küçük bezelere ayırın. Bu malzeme ile 16 adet beze çıkacaktır. İlk 8 bezeyi küçük küçük açın ve her parçasının arasına tereyağı sürerek üst üste yerleştirin. Tereyağı önceden mutlaka eritilmelidir.
  • Diğer 8 beze için aynı işlemi tekrarlayın.
  • Elde ettiğiniz iki hamuru yaklaşık çay tepsisi büyüklüğünde ayrı ayrı açın. Açarken çok fazla un kullanmamaya özen gösterin. Çok fazla un kullanmak, hamuru fazlasıyla sertleştirebilir.
  • Açtığınız hamurun üzerine kalan tereyağını sürün ve bıçakla 4 üçgen olacak şekilde kesme işlemini gerçekleştirin. Ardından o dört üçgeni tekrar 4 üçgene bölün. Açılan diğer hamuru da aynı şekilde kesin. Toplamda 16 parça üçgen elde etmiş olacaksınız.
  • Katmer poğaça tarifi sade olduğu için üçgenleri teker teker rulo halinde sarın. Poğaçaları yağlı kâğıt yerleştirdiğiniz tepsiye sıralayın.
  • Önceden ayırdığınız yumurta sarısını poğaçanın üzerine sürün. İsteğe bağlı olarak üzerine çörek otu serpiştirebilirsiniz.
  • Tepsinin üzerini temiz bir bez ile örtüp 15 dakika mayalanmasını bekleyin.
  • Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına tepsiyi yerleştirin. Her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Bu nedenle fırınınızın pişirme süresini dikkate alın.
  • Poğaçalar kızardığında fırından çıkartın ve tepsinin üzerini nemli bir bez ile örtün.

Afiyet olsun.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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