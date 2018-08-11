Klubi 04 - Haka maç önü

Finlandiya Ykkönen maçında Klubi 04 ile Haka, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Klubi 04 11 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Haka 25 puanda ve 4. sırada.

Maçın iddaa kodu 685. İddaa'da Klubi 04 kazanır 3.40, berabere biter 3.30, Haka kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Klubi 04 son hafta oynanan maçında .

Haka, karşılaşmaında .

Klubi 04, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Klubi 04, kendi sahasında 8 gol attı, 13 gol yedi.

Haka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Haka, 7 gol atarken 9 gol yedi.

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