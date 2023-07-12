Koç ve Sabancı'dan Segmentify'ya yatırım Müşteri etkileşimi platformu olarak hizmet sunan yerli girişimlerden Segmentify, Koç Topluluğu Şirketleri Birinci Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve Sabancı Ventures liderliğinde gerçekleştirdiği yatırım turunu tamamladı. Turun tamamlanması ile birlikte, girişimin bugüne kadar aldığı yatırım miktarı 8 milyon dolar olara açıklandı

Müşteri etkileşimi platformu (Customer Engagement Platform) Segmentify, çıktığı son yatırım turunda, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Koç Topluluğu Şirketleri Birinci Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve Sabancı Ventures’tan yatırım alarak bugüne kadar aldığı yatırım miktarını 8 milyon dolara yükseltti.

Yatırım turunun devam ettiğini vurgulayan Segmentify’ın Kurucusu ve CEO’su Murat Soysal, "Bugüne kadar aldığımız yatırımları, müşterilerimizin cirolarını artıracak stratejileri en verimli şekilde hayata geçirmek üzere kullandık. Mevcut teknolojilerimizi ve ürün yelpazemizi geliştirmeyi hiç bırakmadık. Bugünden sonra da aynı amaçla ama daha güçlü bir şekilde hem Türkiye ve hem globaldeki büyüme yolculuğumuza devam edecek olmanın heyecanı içindeyiz" dedi.

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Bugüne kadar 40’tan fazla ülkede 300'ün üzerinde sanal mağazaya hizmet veren Segmentify'ın müşteri portföyünü hızla genişleterek Türkiye’de hizmet verdiği markaların sayısını 3 kat artırdığı da aktarıldı.

Aynı zamanda Doğu Avrupa ve Latin Amerika bölgelerindeki müşteri sayısını da 2 kat artırdı.