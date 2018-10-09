Koca Koca Yalanlar 9. bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Son bölümde Sude'nin oyunu sonrası Müjgan oğlu Ilgaz'ı da kaybeder. Peki; Müjgan ailesi için gireceği mücadeleyi kazanabilecek mi? Gözler Koca Koca Yalanlar 10. bölüm fragmanında. Peki; Koca Koca Yalanlar 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

KOCA KOCA YALANLAR 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Ahmet'e olan duygularını yeniden fark eden Müjgan, soluğu onun evinde alır. Fakat Sude'nin kapıyı bornozlu bir şekilde açması Müjgan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Zira Müjgan, nişanı terk eden Ahmet'in Sude ile barışmayacağını düşünür. Oysa gerçek çok farklıdır. Sude'nin oyunu, Ahmet ile aralarındaki buzları eritmelerine sebep olur. Sude, kaleyi içten fethetmenin peşindedir. Ahmet'in çocuklarıyla arasını düzeltmek için organizasyon planlar. Fakat çocukların da Sude'ye karşı planları vardır ve buluşma Sude için kolay geçmeyecektir.

Ilgaz ise okuldaki müzik yarışmasına hazırlanır. İstediği kıyafet pahalı olduğu için Müjgan tarafından alınmaz. Bunu öğrenen Sude, şeytani bir planla Ilgaz'a istediği kıyafeti alır. Ilgaz'ın aklına girmeyi başaran Sude, karşısında hiç olmadığı kadar mücadeleci bir Müjgan bulur. Çocuklarının yakınında dolaşmasından rahatsız olan Müjgan, Ilgaz'a karşı giderek kontrolünü kaybeder. Bu süreci yönetemeyen Müjgan, hiç beklemediği bir olayla karşılaşır. Ilgaz evi terk eder ve Ahmet'ten sonra Ilgaz'ı da kaybeder.

KOCA KOCA YALANLAR 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Müjgan'ın Ahmet'e karşı hayal kırıklığına uğradığı ve Sude'nin oyunu sonrası kızı Ilgaz'ı kaybettiği son bölümün ardından gözler oca Koca Yalanlar 10. bölüme çevrildi. Peki; Müjgan kızını geri kazanabilecek mi? Yeni bölümle ilgili ipuçlarını içermesi beklenen 10. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

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