Koca Koca Yalanlar dizisinin günü değişti? İşte dizinin 10. Bölüm fragmanı..

Koca Koca Yalanlar 10.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayın gününde değişikliğe gidildiği fragmanda duyuruldu. Koca Koca Yalanlar bundan sonra salı akşamları ekrana gelecek. 10.bölümünü salı günü yayınlayacak olan Koca Koca Yalanlar yeni fragmanda; Müjgan gizlice Ahmet ile Sude’nin evine girer. Ahmet’le karşılaşırlar ama ikisi de çok korkar. Sude’nin diline düşmekten o kadar çok korkarlar ki, Sude, Müjgan’ın saklandığı dolabı açınca Ahmet ‘bakamayacağım’ diyerek arkasını dönüyor. İşte Koca Koca Yalanlar 10. yeni bölüm fragmanı…

KOCA KOCA YALANLAR 10. BÖLÜM FRAGMANI

KOCA KOCA YALANLAR 9.BÖLÜM ÖZETİ

Müjgan da bir tuhaflık var. Ilgaz, Canan ve Nilgün'ü arar. Müjgan evde temizliğe sarıyor. Çünkü Müjgan, Ahmet ile olan günlerini çok özlüyor. Özlemini içinde tutamıyor ve davranışlarına yansıtıyor. Bir gece önce Ahmet, Müjgan'a çok pişman olduğunu söylemiştir. Ama Müjgan,Ahmet'le Sude'nin halen ilişkilerine devam ettiğini anlayınca Ahmet'i gerçekten kaybettiğini düşünür. Durumu Nilgün ve Canan'a açıyor. Onlar da haliyle ‘hani sen bu adamı unutmuştun' diye Müjgan'a sitem ediyor. Müjgan arkadaşlarıyla konuşup biraz toparlanır. Artık Ahmet için ağlamayacağı konusunda kendine söz veriyor

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