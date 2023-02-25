İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde bulunan ve depremde hasar gören Kınay İş Merkezi'nin riskli yapı olduğunu, binanın yıkımı için gerekli makine ve teçhizatın bulunmadığını belirterek, binanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasını istedi.