        Kocaeli'de 3 araçlık zincirleme kaza: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de 3 araçlık zincirleme kaza: 1 ölü

        Kocaeli Çayırova'da kamyonet, kamyon ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 07:21 Güncelleme: 07.08.2025 - 07:22
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü
        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Şekerpınar-Gebze Bağlantı Yolu D-100 karayolu istikametinde Hüseyin Boz idaresindeki kamyonet, aynı yöne ilerleyen ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen kamyon ve TIR ile çarpıştı.

        KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada kamyonette sıkışan ve bulunduğu yerden ekiplerce çıkarılan Hüseyin Boz'un (19) hayatını kaybettiği belirlendi. Boz'un cansız bedeni Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Kazaya karışan kamyon ve TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

