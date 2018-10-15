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Kocaeli'de bir kişi eşini bu bahaneyle dolayı öldürdü!

Kocaeli'de bir kişi eşini gizli numarayla arayan ve evinin önünden ıslık çalarak geçen bir kişiden şüphelendi ve bıçaklayarak sakat bıraktı. Yaşanan olaylar üzerine bıçaklanan şahsın eşi kalp krizinden ölürken, yaşanan olaylardan sonra boşanmak isteyen eş de kocanın kurbanı oldu!

15.10.2018 - 06:40 | Güncelleme:

Nazım Öziş, eşi Gülsime Öziş’e (52) bilinmeyen numaradan gelen telefon üzerine, evinin önünden ıslık çalarak geçen Ziyanur M.’den (77) şüphelendi, bıçaklayarak sakat bıraktı. Ziyanur M.’nin korkan eşi Sebahat M. (66) kalp krizinden öldü. Boşanma davası açan Gülsime Öziş de eşinin kurbanı oldu.

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'teki haberine göre, olay Kocaeli Kartepe’deki Sarımeşe mahallesinde yaşandı. Gülsime Öziş’in telefonu 2016 yılı ortasında bilinmeyen bir numaradan arandı. Arayan kişi konuşmuyor yalnızca nefes alıp veriyordu. Öziş, konuyu oğlu N. Öziş’e anlattı. Ancak anne-oğul olayı pek önemsemedi. Öziş, bir kez daha arandığı esnada evde eşi de vardı. Bu kez telefonu Nazım Öziş açtı. Arayan kişi yine konuşmadı. 27 yıllık evli olan Gülsime Öziş ile Nazım Öziş arasında bu olaydan sonra şiddetli bir geçimsizlik başladı. Nazım Öziş, eşine, kendisini aldattığı gerekçesi ile şiddet uygulamaya başladı.

"KAHRINDAN CAN VERDİ"

Nazım Öziş, eşini arayan kişinin, köy kahvesinde günlük 50 lira yevmiye ile çalışan Ziyanur M. olduğunu öne sürdü. Öziş’in bu fikre kapılmasının nedeni ise Ziyanur M.’nin, Öziş Ailesi’nin evinin önünden geçerken ıslık çalmasıydı. Öziş, Ziyanur M.’ye durumu anlattı ve kendisini öldüreceğini söyledi. Ziyanur M. ise olayla ilgisinin olmadığını, Gülsime Öziş’i tanımadığını söyledi. Araya iki ailenin yakınları girdi. Ancak çabalar işe yaramadı. 11 Kasım 2016 günü Ziyanur M. torununu okuldan aldığı sırada Öziş’in bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinin üzerinden bıçaklanan Ziyanur M., uzun süre tedavi gördü ancak bir kolu sakat kaldı. Ziyanur M.’nin eşi Sebahat M. ise olaydan 40 gün kadar sonra kalp krizi geçirerek öldü. Ziyanur M., mahkemede “Eşim, sanığın bana yapmış olduğu eylemlerden dolayı kahrından vefat etti” dedi.

MÜEBBET CEZASI ALDI

Olayların büyümesi üzerine geçen yıl 15 Temmuz’da boşanma davası açan Gülsime Öziş, öldürülme korkusu yaşadığı için evli olan oğlunun Derince’deki evine sığındı. Nazım Öziş, konuşma bahanesi ile 10 Ağustos günü oğlunun evine gitti. Evde, Gülsime Öziş ve oğlu N. Öziş vardı. Oğlu işe gittikten kısa süre sonra Nazım Öziş yanında taşıdığı silahla eşini vurarak öldürdü.

Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Nazım Öziş için mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda ise Öziş’in öldürdüğü eşi ile sakat bıraktığı köylüsünün birbirlerini tanımadıkları ortaya çıktı. Öte yandan Öziş’in bıçakla yaraladığı Ziyanur M.’nin, Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada da görevsizlik kararı verildi. Ziyanur M.’nin avukatı Gül Esen Mirkelam, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme geçtiğimiz 5 Ekim günü, dosyanın Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Dinçer GÖKÇE

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