Kocaeli'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliye adli kontrol

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 eski askeri okul öğrencisinden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 6 şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Öte yandan operasyon kapsamında daha sonra gözaltına alınan bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YORUMLAR