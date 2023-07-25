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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

        Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı

        Kocaeli Başiskele'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 05:13
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        Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Karadenizliler Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        MÜDAHALE EDİLDİ

        Fabrika içinde büyüyen alevler geri dönüşüm malzemeleri ve iş makinelerinin bulunduğu alana da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        MADDİ HASAR OLUŞTU

        AA'nın haberine göre; alevler, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Başiskele
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