Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Kocaeli Başiskele'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karadenizliler Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
MÜDAHALE EDİLDİ
Fabrika içinde büyüyen alevler geri dönüşüm malzemeleri ve iş makinelerinin bulunduğu alana da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
AA'nın haberine göre; alevler, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangında fabrikada büyük çapta hasar oluştu.