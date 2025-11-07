Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kocaeli'de iş yeri kurşunlamasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de iş yeri kurşunlamasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 01:26 Güncelleme: 07.11.2025 - 01:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yeri kurşunlamasıyla ilgili 4 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gasp Büro Amirliği ekipleri, Gölcük'te 1 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

        Çevredeki 87 işletmenin güvenlik kameralarından ve MOBESE kameralarından 165 saat kayıt izleyen ekipler, olayı E.K. ve B.E. isimli kişilerin gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Öte yandan, cezaevinde olduğu belirlenen M.E'nin olayın azmettiricisi olduğu ve F.K, Ş.N.K. ve Ç.K. isimli şüphelilerin de suça iştirak ettiği belirlendi.

        Düzenlenen operasyonlarda E.K, B.E, Ç.K. isimli şüpheliler 3 Kasım'da, Ş.N.K. ve F.K. isimli şüpheliler ise 4 Kasım'da yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, Ş.N.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı
        Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"