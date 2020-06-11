İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında ahşap palet depolama alanında büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Gebze Balçık Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Balçık Mahallesi'nde bulunan ikinci el ahşap palet depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşması sonrası kısa sürede büyüyen yangını görenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Depolama alanında büyük maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.