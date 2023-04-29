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Kocaeli'de pelikanın midesinden pet şişe çıkarıldı

Kocaeli Kartepe'de bulunan doğal yaşam parkında şaşırtan bir olay yaşandı. Görevli veteriner hekim tarafından bir pelikanın midesinden yarım litrelik pet şişe çıkarıldı

Kocaeli'de pelikanın midesinden pet şişe çıkarıldı
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AA

Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'da, bir pelikanın midesinden yarım litrelik pet şişe çıkarıldı.

Kartepe ilçesindeki Ormanya'da engelli kuşlar için hazırlanan "Pelikan Adası"ndaki bir pelikan, alana atılan yarım litrelik pet şişeyi yiyecek sanarak yuttu.

AA'nın haberine göre, Ormanya'da görevli veteriner hekim tarafından pet şişe pelikanın midesinden çıkarıldı.

Doğal yaşam parkının sosyal medya hesabından, "Lütfen daha duyarlı olalım, kurallara uyalım. Maalesef doğada birçok yaban hayvanı dolaylı ya da doğrudan insan etkisi nedeniyle hayatını kaybediyor." paylaşımı yapıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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