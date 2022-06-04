Sahte akaryakıt fişi satan 7 şüpheli tutuklandı 0:00 / 0:00

AA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs'ta sahte akaryakıt otomasyon fişi basıp bunları para karşılığında sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Sahte akaryakıt otomasyon fişi basarak bunları para karşılığında sattığı ve başta Kocaeli olmak üzere 11 ilde ticari araç sürücülerine sahte fişleri gönderdikleri tespit edilen kişilere yönelik 31 Mayıs'ta Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 720 bin lira değerinde 2 bin 576 sahte otomasyon fişi elde edilmişti.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte akaryakıt fişi, fiş basımında kullanılan yazıcılar, suça konu ajandalar ve doküman ele geçirilmişti.