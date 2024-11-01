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        Haberler Dünya Avrupa Tren istasyonunda görünmez kaza! 8 kişi öldü | Dış Haberler

        Tren istasyonunda görünmez kaza! 8 kişi öldü

        Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının çökmesi sonucu enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:14 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:14
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        Sırbistan'da yerel medyada yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü.

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        Çökmenin olduğu yerde enkazda kalan 8 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Enkazda bulunan 2 kişinin de çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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        1964'TE İNŞA EDİLMİŞ

        Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.

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        Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

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        Bakan Dacic de enkazdan 8 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

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        Enkazda bulunan 2 kişi ile iletişim kurduklarını ve çıkarılmaları için çalışmaların sürdüğünü aktaran Dacic, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.

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