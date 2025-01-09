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        Haberler Gündem Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 00:31 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:31
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        İzmit, Derince ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıların ikamet ve üst aramalarında 618 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, tüfek, tabanca, 5 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

        Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen Ö.M, S.K, E.A, S.C.S. ve M.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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