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        Haberler Gündem Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 00:48 Güncelleme: 06.01.2025 - 00:48
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        Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, ilçede şüpheli iki kişiyi durdurdu.

        Üstlerinde 39,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen F.Ö. ile Y.A. gözaltına alındı.

        Ayrıca şüphelilerden Y.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama" suçundan arandığı tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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