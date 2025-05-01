Kocaeli'deki MESEM soruşturmasında 206 sanıklı iddianame

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı MESEM üzerinden usulsüzlük yaparak kamunun zarara uğratıldığına yönelik iddialar hakkında soruşturma başlattı. İzmit ilçesindeki İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından açılan Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı’nda 1 Ocak 2022-30 Kasım 2023 tarihleri arasında usulsüzlükler yapıldığı ve kamunun zarara uğratıldığına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişinin geçen yıl mayıs ayında yaptığı suç duyurusunun ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma geçen şubat ayında tamamlandı.

7 İLDE OPERASYON YAPILDI

DHA'nın haberine göre; soruşturmanın tamamlanmasının ardından aynı tarihte Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından Kocaeli merkezli İstanbul, Diyarbakır, Hatay, Bingöl, Manisa ve Samsun’da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda kamuyu 77 milyon 706 bin lira zarara uğrattığı ve 6 bin 233 kişinin verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği iddia edilen İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü R.Ş., aracı firma sahibi S.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen 38 şüpheliden okul müdürü ve firma sahibinin de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı; 18 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Süreç devam ederken avukatların yaptığı itiraz sonucu tutuklanan 20 şüpheliden 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

REKLAM 206 SANIKLI SORUŞTURMADA KAMU 77 MİLYON 706 BİN TL ZARARA UĞRATILDI 8'i tutuklu, okul müdür yardımcısı S.K.’nın da bulunduğu 2’si firari, aralarında firma ve derneklerin de bulunduğu toplam 206 sanık hakkında kamuyu 77 milyon 706 bin lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından açılan Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı kapsamında yapılan usulsüzlüklere ilişkin tutuklu yargılanan okul müdürü R.Ş. ve firari müdür yardımcısı S.K. ile aracı firma sahibi S.Ö. ile usulsüz şekilde teşvik alan firma yöneticilerinin olduğu 206 kişi, sanık olarak yer aldı. 6 BİN 223 KEZ CEZALANDIRMA TALEBİ İddianamede, İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan programda okul müdürü R.Ş. ve firari olarak aranan müdür yardımcısı S.K. hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtilerek, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ayrı ayrı 148 kez 5’er yıldan 17 yıl 6 aya kadar, 6 bin 223 kursiyerin usulsüz kayıt işlemlerini yaptıkları iddiasıyla her biri için ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 2 yıldan 4’er yıla kadar hapis cezalandırılmaları talep edildi.