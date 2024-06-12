Kocaeli Gebze'de fabrika yangını!
Kocaeli Gebze'de bir palet fabrikasında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı.
İHA'nın haberine göre alevlerin sardığı fabrika için Kocaeli ve İstanbul'dan takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ SARDI
Yangın Gebze Balçık'ta bulunan bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. 13.30 sıralarında fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yükselen dumanlar bölgenin her yerinden görünürken, yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
Fotoğraflar: AA