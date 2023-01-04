Kartepe'de, evde 51 kaçak göçmen yakalandı



Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de jandarma ekipleri, 1 evde 20 erkek, 13 kadın ve 18 çocuk olmak üzere toplam 51 kaçak göçmeni yakaladı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir kişinin evinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğunu belirledi. Evde kalan 20 erkek, 13 kadın ve 18 çocuk olmak üzere toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen 2 kişi ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi´ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Selda Hatun TAN

2023-01-04 11:20:35



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