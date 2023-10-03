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        Yatırımlık arazi yalanıyla sahte evraklarla arsa satan şüphelilere operasyon; 11 gözaltı

         KOCAELİ'de,KuzeyMarmara Otoyolu güzergahı üzerindeki alanlarda yatırım yapılacak arazi bahanesi ile vatandaşlara sahte belgelerle arsa satarak dolandırdıkları tespit edilen, aralarında avukat ve adliye çalışanlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 19:51 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:55
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        Yatırımlık arazi yalanıyla sahte evraklarla arsa satan şüphelilere operasyon; 11 gözaltı
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         KOCAELİ'de,KuzeyMarmara Otoyolu güzergahı üzerindeki alanlarda yatırım yapılacak arazi bahanesi ile vatandaşlara sahte belgelerle arsa satarak dolandırdıkları tespit edilen, aralarında avukat ve adliye çalışanlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

        Kocaeli´de Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki güzergahlarda yatırım yapılacak arazi bahanesiyle vatandaşlara sahte belgelerle arsa sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli 4 ilde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında ilçe nüfus müdürlükleri ve adliye çalışanları ile 3 avukatın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte olduğu değerlendirilen vekaletnameler ve benzeri belgeler ile Kuzey Marmara Otoyolu Güzergahı Yatırım Yapılacak Arsalar başlıklı notlar ve usulsüz tapu devirlerinde kullanılmak üzere alınmış çok sayıda nüfus kayıt örnekleri ele geçirildi.  Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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