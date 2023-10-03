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        Tartıştığı babasını tabancayla bacağından vurdu

        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde S.Ç. (17), tartıştığı babası Burhan Ç.'yi tabancayla bacağından vurdu. S.Ç. olay yerinden kaçarken, Burhan Ç. ise hastaneye kaldırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 20:52 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:55
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        Tartıştığı babasını tabancayla bacağından vurdu
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        KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde S.Ç. (17), tartıştığı babası Burhan Ç.'yi tabancayla bacağından vurdu. S.Ç. olay yerinden kaçarken, Burhan Ç. ise hastaneye kaldırıldı. 

        Olay, akşam saatlerinde İzmit Tavşantepe Mahallesi Emirli Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın zemin katında bulunan dairede S.Ç. ile babası Burhan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç., babası Burhan Ç.´yi tabancayla bacağından vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burhan Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. 

        Polis, S.Ç.´yi yakalamak için çalışma başlattı.

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