Doktorlara saldıran 2 şüpheli tutuklandı, 1 firari aranıyor KOCAELİ'ninKörfezilçesinde, aile sağlığı merkezinde doktorlara saldıran şüphelilerden 2'si tutuklanırken, firari kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Hasta ve hasta yakınlarının saldırısına uğrayan 3 doktorun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KOCAELİ'ninKörfezilçesinde, aile sağlığı merkezinde doktorlara saldıran şüphelilerden 2'si tutuklanırken, firari kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Hasta ve hasta yakınlarının saldırısına uğrayan 3 doktorun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında, Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ve hasta yakınları bilinmeyen nedenle tartıştıkları aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S.'ye saldırıp tekme tokat dövdü. Olayın ardından 3 doktor ambulanslarla sevk edildikleri hastanede tedaviye alındılar. Doktorların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından saldırganlardan 2'si yakalanıp gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA, AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece saatlerinde sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, "Kocaeli'nin Körfez ilçesi Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışı, üç kişinin dahil olduğu bir şiddet olayına dönüştü, üç hekim arkadaşımız darbedildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu üç kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam" ifadelerini kullandı.