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        115 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        KOCAELİ'de115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş. (67), polisin operasyonu ile yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:25
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        115 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        KOCAELİ'de115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş. (67), polisin operasyonu ile yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ş.'yi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyip, U.Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınan U.Ş., emniyetteki sorgusunun ardından tutuklandı.

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