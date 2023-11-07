Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Oğlu öldürülen baba: Bir kavga için insan vurulur mu

        KOCAELİ´ninKartepe ilçesinde otomobiliyle giderken başından tabancayla vurulan Ahmet Seçgin'in (31) ölümüyle ilgili davada savcı, tutuklu sanık Adem Çobanoğlu'nun müebbet ve 2 yıl hapisle cezalandırılmasını, Nedret Çobanoğlu'nun tahliyesini, tutuksuz sanık B.F.'nin ise beraatini istedi. Seçgin ailesinin avukatı sanıkların birlikte hareket ederek tasarlamak suretiyle suçu işlediklerini belirtirken, baba İbrahim Seçgin de "4 ay önce kavga etmişler. Bir kavga için insan vurulur mu?" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlu öldürülen baba: Bir kavga için insan vurulur mu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ´ninKartepe ilçesinde otomobiliyle giderken başından tabancayla vurulan Ahmet Seçgin'in (31) ölümüyle ilgili davada savcı, tutuklu sanık Adem Çobanoğlu'nun müebbet ve 2 yıl hapisle cezalandırılmasını, Nedret Çobanoğlu'nun tahliyesini, tutuksuz sanık B.F.'nin ise beraatini istedi. Seçgin ailesinin avukatı sanıkların birlikte hareket ederek tasarlamak suretiyle suçu işlediklerini belirtirken, baba İbrahim Seçgin de "4 ay önce kavga etmişler. Bir kavga için insan vurulur mu?" dedi.

        Olay, 28 Temmuz 2021'de D-100 kara yolunun Kocaeli´nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönünde giden Ahmet Seçgin'in kullandığı 41 DS 661 plakalı otomobile, yaklaşan başka otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Başından vurulan Seçgin´in kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Ahmet Seçgin hayatını kaybederken, olaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan arkadaşları Adem Çobanoğlu ve Nedret Çobanoğlu tutuklandı, B.F. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Olayda kullanılan tabanca da polis tarafından bulunup, dosyaya eklendi.

        SAVCI, MÜTALAA VERDİ

        Olaya ilişkin açılan davanın 6´ncı duruşması bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Adem Çobanoğlu ve Nedret Çobanoğlu, öldürülen Ahmet Seçgin´in babası İbrahim Seçgin ve taraf avukatları hazır bulundu. Savcının mütalaasında tabancayı ateşleyen tutuklu sanık Adem Çobanoğlu hakkında `kasten öldürme´ suçundan müebbet ve olayda kullanılan silahın ruhsatsız olması sebebiyle 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılması, tutuklu sanık Nedret Çobanoğlu´nun `kasten öldürme´ suçundan beraati, `suçluyu kayırma´ suçundan ise tutuklu geçirdiği süre gözetilerek tahliyesi, sanık B.F. hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan yeterli delil olmaması sebebiyle beraati talep edildi.

        Mütalaa hakkında söz alan Seçgin ailesinin avukatı, tutuklu sanık Nedret Çobanoğlu hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, sanıkların birlikte hareket ederek tasarlamak suretiyle suçu işlediklerini söyledi.

        Öldürülen Ahmet Seçgin´in babası İbrahim Seçgin ise "Her 2 sanığın da oğlumu öldürmelerinden kaynaklı cezalandırılmalarını talep ediyorum. Nedret isimli sanık oğlumun yerini söyleyip diğer sanıkla birlikte hareket eden ve oğlumu diğer sanığın kucağına atan kişidir. Oğlum, `benim düşmanlarım var, arabasız çıkamam´ diye annesine söylemiştir. Bana böyle bir şey söylemedi, olaydan sonra eşim bana anlattı. Kavga olayından da haberim yok. 4 ay önce kavga etmişler. Bir kavga için insan vurulur mu?" dedi.

        `BÖYLE BİR ŞEYE SEBEP OLMAK İSTEMEZDİM´

        Tutuklu sanık Adem Çobanoğlu ise "Kasti bir şey yapmadım. Böyle olsun istemezdim, pişmanım. Ben Nedret´i almadan önce sanayide Ahmet´in aracına benzer bir araç gördüm ancak plakasını tam olarak göremedim. Aracın yanına gitmedim, Ahmet´i de görmedim. Sonrasında devam edip Nedret´i aradım. Pişmanım böyle bir şeye sebep olmak istemezdim" dedi.

        Diğer tutuklu sanık Nedret Çobanoğlu ise Ahmet Seçgin ile husumetlerinin bulunmadığını, Adem ile aralarında geçen olaydan haberinin olmadığını söyledi. Nedret Çobanoğlu, "Olaydan sonra Adem husumetten bahsetti. Ben sağlık sorunlarım nedeniyle işten ayrıldım. Adem´in aracındayken böyle bir olay geçeceğini bilseydim inmek isterdim ancak buna fırsatım olmadı. Ben Ahmet´in yerini görerek Adem´e söylemedim. İkisi de benim arkadaşım. Olaydan sonra son paramı alkole verdiğim için ve olayın şaşkınlığı ile Adem´in yanından ayrılamadım. Evlilik hazırlığı sürecinde kız arkadaşıma vermiş olduğum bir söz vardı. Bunu da yerine getirebilmem için tahliyemi ve beraatimi isterim" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Müthiş ceza!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Müthiş ceza!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        92 yaşındaki adama kanlı pusu!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Başsavcılıktan Can Atalay görüşü
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Özel'den ittifak açıklaması: Kapımız açık
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        "Potanın Perileri", 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başlam...
        "Potanın Perileri", 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başlam...
        Lise öğrencileri ekşi mayalı ekmekleri "Ahu" ile uluslararası yarışmada bir...
        Lise öğrencileri ekşi mayalı ekmekleri "Ahu" ile uluslararası yarışmada bir...
        Karamürsel'de Gazze'ye destek için kermes düzenledi
        Karamürsel'de Gazze'ye destek için kermes düzenledi
        Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Darbedilen kadına yardım ederken yaralandı, attığı yumruk için 5 ay ceza al...
        Darbedilen kadına yardım ederken yaralandı, attığı yumruk için 5 ay ceza al...
        Husumetlilerin bıçaklı kavgası; 3 yaralı
        Husumetlilerin bıçaklı kavgası; 3 yaralı