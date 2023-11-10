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        Kocaeli'de hayat 09.05´te durdu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:20
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        Kocaeli'de hayat 09.05´te durdu (2)
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        ATA'YASAYGIŞEHİR KAMERALARINDA

        Kocaeli'de saat 09.05'te sirenlerle birlikte hayat durdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, şehrin birçok noktasında 09.05'te Ata'ya saygı duruşu görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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