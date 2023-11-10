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        Halı fabrikası sahibini arkadaşı öldürmüş; cesedi yok etmeleri için 5 kişi tutmuş

        KOCAELİ´de3 gün önce kaybolan, yapılan aramada, içinde kan izleri olan otomobili boş arazide bulunan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör´ü (55) çocukluk arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan çocukluk arkadaşı ile cesedi yok etmeleri için anlaştığı 5 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, Ör´ün cansız bedenine ise ulaşılamadı. Polisin, cesedin asitle eritilmiş olabileceği üzerinde durduğu bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:25
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        Halı fabrikası sahibini arkadaşı öldürmüş; cesedi yok etmeleri için 5 kişi tutmuş
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        KOCAELİ´de3 gün önce kaybolan, yapılan aramada, içinde kan izleri olan otomobili boş arazide bulunan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör´ü (55) çocukluk arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan çocukluk arkadaşı ile cesedi yok etmeleri için anlaştığı 5 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, Ör´ün cansız bedenine ise ulaşılamadı. Polisin, cesedin asitle eritilmiş olabileceği üzerinde durduğu bildirildi.

        Körfez ilçesine bağlı Hereke Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından olan Nurhan Ör, 3 gün önce eve gitmeyince ve telefonuna da ulaşılamayınca ailesi durumdan endişelenip polise kayıp başvurusunda bulundu. Nurhan Ör'ün otomobili dün Gebze'de boş bir arazide bulundu. Otomobilde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Nurhan Ör´ün son olarak çocukluk arkadaşıyla İstanbul´da görüştüğü tespit edildi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran polis, Nurhan Ör´ün arkadaşının da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        ARKADAŞI ÖLDÜRÜP, CESEDİ YOK ETMELERİ İÇİN ADAM TUTMUŞ

        Nurhan Ör´ün ismi açıklanmayan arkadaşının, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. Şüphelinin, İstanbul´a çağırdığı Ör´ü öldürdüğünü ve cesedini yok etmek için de 5 kişiyle para karşılığı anlaştığını, bu kişilerin de cesedi Kartepe´ye ormana götürdüğünü söylediği ifade edildi.

        Bu ifade doğrultusunda polis ekiplerinin bölgede yaptığı aramada, Nurhan Ör´ün cesedine ulaşılamadı. Polis cesedin asitle eritilmiş olabileceği üzerinde dururken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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