Konserde rahatsızlık verdiği için dışarı çıkarılınca mekana ateş açmış KOCAELİ´ninİzmit ilçesindeki bir AVM´de bulunan eğlence mekanına ateş açtıkları gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan şüphelinin, konserde verdiği rahatsızlıktan dolayı güvenlik ekibi tarafından dışarı çıkartılan kişi olduğu ortaya çıktı.

KOCAELİ´ninİzmit ilçesindeki bir AVM´de bulunan eğlence mekanına ateş açtıkları gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan şüphelinin, konserde verdiği rahatsızlıktan dolayı güvenlik ekibi tarafından dışarı çıkartılan kişi olduğu ortaya çıktı.

İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı´ndaki bir AVM´de bulunan eğlence mekanında gece saatlerinde bir kişi tarafından ateş açıldı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı araştırmada AVM´ye ateş açan şüphelinin yanındaki arkadaşı ile birlikte eğlence mekanında düzenlenen Derya Bedavacı´nın konserinde izleyicileri rahatsız ettiği gerekçesiyle dışarıya çıkarılan kişi olduğu saptandı. Şüphelinin dışarı çıkarıldıktan sonra otoparktaki aracından silahını alıp geri dönerek ateş açtığı tespit edildi.

İsmi öğrenilemeyen şüpheli ve yanındaki arkadaşı, kaçtıkları araçta yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.