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        TEM'de zincirleme kaza anı kamerada: 4 yaralı

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde önünde giden TIR'ın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yavaşlayan otomobile, arkasından gelen kamyonet çarptı. 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza anı, yoldan geçen bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 23:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 23:10
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        TEM'de zincirleme kaza anı kamerada: 4 yaralı
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde önünde giden TIR'ın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yavaşlayan otomobile, arkasından gelen kamyonet çarptı. 4 kişinin yaralandığı zincirleme kaza anı, yoldan geçen bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.

        Kaza, öğle saatlerinde TEM'in Gebze geçişinde meydana geldi. Dindar B. idaresindeki ilaç yüklü 07 F 0511 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada devrilen TIR'a çarpmamak için yavaşlayan Zeynep A. yönetimindeki 34 LC 5387 plakalı otomobile arkasından gelen Yusuf D. idaresindeki 34 AP 7653 plakalı kamyonet çarptı. Kazada, devrilen TIR'ın sürücüsü Dindar B., otomobil sürücüsü Zeynep A. ve yanında bulunan Masal K. ile Ada A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Bu arada TIR'ın kontrolden çıkıp devrildiği anlar, seyir halindeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kaza anlarını kayıt altına aldıktan sonra, aracından inip devrilen TIR sürücüsüne yardım etmek üzere koştuğu anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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