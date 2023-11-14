İstinat duvarının çökmesi sonrası yolda kırılmalar oldu; inşaat alanı kaydı

KOCAELİ'ninİzmitilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu sokakta kırılmalar oluştu; inşaat alanı kaydı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Gönenç Sokak'ta meydana geldi. Kot farkı nedeniyle alt sokakta kalan inşaatın temeli ile Gönenç Sokak arasında kalan istinat duvarı, yoğun yağış sonrası oluşan toprak kayması ile çöktü. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme sonucu sokağın bir kısmı kullanılamaz hale gelirken; ekipler bölgeyi şeritle ulaşıma kapattı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, aşırı yağışların da etkisi ile inşaat alanında toprak kayması sonucu duvarın yıkıldığını belirtti. Çalışmaların sürdüğü sokakta, hasarın boyutu da ortaya çıktı. Sokakta kırılmalar oluşurken, korkulukların çökmesi ile inşaat alanına kaydığı görüldü.