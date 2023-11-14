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        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu adaletsiz vergi sistemini değiştirmek için yürüyoruz

        DİSK´inİstanbul´dan başlattığı yürüyüş bugün Kocaeli´nin İzmit ilçesine ulaştı. Burada açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bu adaletsiz vergi sistemini değiştirmek için yürüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 20:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:30
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        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu adaletsiz vergi sistemini değiştirmek için yürüyoruz
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        DİSK´inİstanbul´dan başlattığı yürüyüş bugün Kocaeli´nin İzmit ilçesine ulaştı. Burada açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bu adaletsiz vergi sistemini değiştirmek için yürüyoruz" dedi.

        Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 'Vergide Adalet, Gelirde Adalet' sloganıyla İstanbul´dan Ankara´ya yürüyüş başlattı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK yöneticileri ve işçilerin dün İstanbul´dan başlattığı yürüyüşte bugün Kocaeli'nin İzmit ilçesine ulaşıldı. DİSK'li yöneticiler, Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, sendika ve siyasi parti temsilcileri ile işçiler tarafından karşılandı. 'Gelirde Adalet Vergide Adalet' yürüyüşünün 17 Kasım´da Ankara´da tamamlanması planlanıyor.

        'EMEĞİN SESİ, SOLUĞU BİZİMLE OLACAK'

        İzmit´te bulunan Sabri Yalım Parkı´nda yürüyüş ile ilgili açıklamalarda bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Vergide adalet için, ülkede adalet için yürüyoruz ve biliyoruz ki DİSK yürürse, işçiler yürürse bütün karanlıklar dağılır. `Her türlü adaletsizliğe karşı, hayat pahalılığı, geçim derdine karşı, emeğine, ekmeğine sahip çıkan bütün işçilerin, emekçilerin sesi, soluğu bizimle olacak´ dedik" ifadelerini kullandı.

        'ÜRETTİĞİMİZ DEĞERDEN PAYIMIZI ALMAK İÇİN YÜRÜYORUZ'

        Yürüyüş ile ilgili de konuşan Çerkezoğlu, "Bu ülkedeki tüm adaletsizliklere karşı, çalıştığımız işyerlerinde, fabrikalarda, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçi sınıfı olarak ürettiğimiz değerden payımızı almak için yürüyoruz. Gelirde adalet için yürüyoruz. Bu yüksek enflasyon, hayat pahalılığı karşısında alım gücümüzün her gün daha fazla düşmesini engellemek için yürüyoruz. Biz, aynı zamanda uydurdukları o ucube sistemle tamamladıkları 7 bin 500 TL aylıkla hayatını sürdürmeye çalışan, başımızın tacı olan milyonlarca emeklinin sesi, soluğu olmak için yürüyoruz" dedi.

        'BU YAŞADIKLARIMIZ BİR TESADÜF DEĞİL'

        Yaşanılan ağır tablonun tam tersine çevrilmesinin mümkün olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, "Çalışıyoruz, üretiyoruz. Bizim alın terimiz üzerinden her gün daha fazla kar eden, kasalarını dolduran ama bizim emeğimizin karşılığını vermeyenlerin bu düzenini değiştirmek için yürüyoruz. Bu çığlığı Ankara´ya taşımak için yürüyoruz. Bu adaletsiz vergi sistemini değiştirmek için yürüyoruz. Emeğin başkenti Kocaeli´den Ankara´ya sesleniyoruz; eğer ülkeyi yönetenler vergilerini artırmak istiyorlarsa, daha fazla vergi almak istiyorlarsa artık işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın cebine bakmaktan vazgeçsin. Bu yaşadıklarımız bir tesadüf değil. Bugün yaşadığımız bu ağır tabloyu tam tersine çevirmek mümkündür" dedi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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