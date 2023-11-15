Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kimyasal patlamanın yaşandığı işyeri mühürlendi

        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde 4 Ekim´de gemilerde ilaçlama yapan firmanın depo olarak kullandığı binada kimyasal patlama meydana geldi. Patlamaya neden olan firmaya ait işyeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 22:28 Güncelleme: 15.11.2023 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kimyasal patlamanın yaşandığı işyeri mühürlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde 4 Ekim´de gemilerde ilaçlama yapan firmanın depo olarak kullandığı binada kimyasal patlama meydana geldi. Patlamaya neden olan firmaya ait işyeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

        Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi´nde gemilerde ilaçlama yapan firmanın depo olarak kullandığı bir binanın 2´nci katında 4 Ekim´de patlama oldu. Patlama sonrası 43 kişi evlerinden tahliye edilirken, birçok kişi de sızan zehirli gazdan etkilendi. Binadan tahliye edilenler daha sonra gaz seviyesinin düşmesiyle evlerine girdi. Yaşanan olayın ardından patlamanın yaşandığı işyeri yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın yaşandığı tarihte ruhsatı bulunmayan işyeri Tarım İl Müdürlüğüne ruhsat talebinde bulundu. Ruhsat başvurusu reddedilen işyeri Körfez Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Mahalle sakinlerinin de işyeririn mahalle dışına çıkmasını istediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Yağmurlu günler kapıda
        Yağmurlu günler kapıda
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!

        Benzer Haberler

        Motosikletli saldırgan tarafından çalıştığı iş yerinde vuruldu
        Motosikletli saldırgan tarafından çalıştığı iş yerinde vuruldu
        Kocaeli'de durakta bindiği halk otobüsünden indirilemeyen köpeğin yolculuğu...
        Kocaeli'de durakta bindiği halk otobüsünden indirilemeyen köpeğin yolculuğu...
        Öldürülüp cesedi asitle yok edilen tanınmış halıcı için gıyabi cenaze namaz...
        Öldürülüp cesedi asitle yok edilen tanınmış halıcı için gıyabi cenaze namaz...
        Kocaeli'de öldürüldüğü belirlenen iş insanı için gıyabi cenaze namazı kılın...
        Kocaeli'de öldürüldüğü belirlenen iş insanı için gıyabi cenaze namazı kılın...
        Dünya şampiyonasında kürsüye çıkan karateci kız kardeşler, tatamide başarıl...
        Dünya şampiyonasında kürsüye çıkan karateci kız kardeşler, tatamide başarıl...
        Kocaeli'de çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü
        Kocaeli'de çocuklar Filistinli akranlarına destek için yürüdü