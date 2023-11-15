Kimyasal patlamanın yaşandığı işyeri mühürlendi KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde 4 Ekim´de gemilerde ilaçlama yapan firmanın depo olarak kullandığı binada kimyasal patlama meydana geldi. Patlamaya neden olan firmaya ait işyeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

KOCAELİ´ninKörfez ilçesinde 4 Ekim´de gemilerde ilaçlama yapan firmanın depo olarak kullandığı binada kimyasal patlama meydana geldi. Patlamaya neden olan firmaya ait işyeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi´nde gemilerde ilaçlama yapan firmanın depo olarak kullandığı bir binanın 2´nci katında 4 Ekim´de patlama oldu. Patlama sonrası 43 kişi evlerinden tahliye edilirken, birçok kişi de sızan zehirli gazdan etkilendi. Binadan tahliye edilenler daha sonra gaz seviyesinin düşmesiyle evlerine girdi. Yaşanan olayın ardından patlamanın yaşandığı işyeri yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın yaşandığı tarihte ruhsatı bulunmayan işyeri Tarım İl Müdürlüğüne ruhsat talebinde bulundu. Ruhsat başvurusu reddedilen işyeri Körfez Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Mahalle sakinlerinin de işyeririn mahalle dışına çıkmasını istediği öğrenildi.