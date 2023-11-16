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        Otoyolda işçi servisi ile taksi çarpıştı: 13 yaralı

        KOCAELİ'de KuzeyMarmaraOtoyolu'nda işçi servis minibüsü ile taksinin çarpıştığı kazada 13 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:00
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        Otoyolda işçi servisi ile taksi çarpıştı: 13 yaralı
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        KOCAELİ'de KuzeyMarmaraOtoyolu'nda işçi servis minibüsü ile taksinin çarpıştığı kazada 13 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Gebze ilçesi geçişindeki Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara istikametinden Dilovası Organize Sanayi Bölgesi yol ayrımına giren A.Y. idaresindeki 34 LIU 113 plakalı işçi servis minibüsü ile H.E idaresindeki 62 T 0045 plakalı taksi çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada taksideki 4 kişi ile minibüsteki 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü. Bir süre bölgede araç yoğunluğu oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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