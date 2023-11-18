TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI; 10 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

KOCAELİ´ninKörfezilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 BH 1061 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak aynı istikamette giden bir başka araca çarptı. Kazayı hafif hasarla atlatan aracın sürücüsü olay yerinden ayrılırken, kamyonette bulunan şoför ve yanındaki 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA NEDENİYE 10 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Otoyolun Ankara istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik trafik yoğunluğu oluştu. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaparken kamyonet, çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.