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        TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI; 10 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 00:48 Güncelleme: 18.11.2023 - 00:48
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        TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI; 10 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
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        KOCAELİ´ninKörfezilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Kaza, saat  22.30 sıralarında Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 BH 1061 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak aynı istikamette giden bir başka araca çarptı. Kazayı hafif hasarla atlatan aracın sürücüsü olay yerinden ayrılırken, kamyonette bulunan şoför ve yanındaki 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

        KAZA NEDENİYE 10 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

        Otoyolun Ankara istikametinde meydana gelen kaza nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik trafik yoğunluğu oluştu. Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaparken kamyonet, çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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